Scandale au Parlement européen: envoyé en prison, Marc Tarabella se dit innocent!

Marc Tarabella souhaitait lui-même la levée de son immunité parlementaire, affirmant vouloir « répondre aux questions des enquêteurs et aider la justice à faire la lumière sur ce dossier ». Il a toujours clamé son innocence et déclaré ne jamais avoir reçu d’argent ou de cadeau, de la part du Qatar ou d’un autre pays, en échange de positions favorables dans les débats au sein du Parlement européen.

Ils sont visés dans une enquête du parquet fédéral belge, confiée au juge d’instruction Michel Claise, sur les tentatives présumées du Qatar et du Maroc d’influencer des prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen, en corrompant plusieurs personnes, notamment des élus.

Les deux hommes faisaient partie du deuxième plus important groupe politique de l’assemblée, celui des « socialistes et démocrates » (S&D, centre gauche).

Dans le cadre de cette enquête, quatre personnes sont inculpées et trois d’entre elles sont en détention préventive : l’ex-vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, son compagnon, Francesco Giorgi, qui est par ailleurs l’ex-assistant parlementaire de Pier Antonio Panzeri, et ce dernier lui-même. Le quatrième, Niccolo Figa-Talamanca, membre de l’ONG « No Peace Without Justice », a quant à lui été remis en liberté.