Scandale au Parlement européen: pots-de-vin, argent dans des valises...l’incroyable dossier du Qatargate

Son père, qu’elle a averti quelques instants plus tôt, est intercepté avec 750.000 euros alors qu’il tente de prendre la fuite. L’ancien eurodéputé italien devenu dirigeant d’ONG, Pier Antonio Panzeri, est également perquisitionné à son domicile bruxellois. Il a avec lui 600.000 euros en cash. En tout, 1,5 million d’euros sont saisis ce jour-là par la police fédérale à l’occasion de plusieurs perquisitions. Les faits remontent à 2021. La Sûreté de l’État enquêtait alors sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen de la part d’agents marocains. En creusant, ils découvrent également que le Qatar est impliqué.

Kaïli est interpellée à son domicile bruxellois avec 150.000 euros cachés en petites coupures dans des bagages à main et des sacs de voyage.

Des révélations depuis un peu plus de 2 mois

Plusieurs élus et des personnes de leurs entourages respectifs sont ainsi accusés d’avoir reçu de l’argent de ces deux pays pour tenter d’influencer certaines décisions européennes en leur faveur. Outre Panzeri et Kaïli, le compagnon de cette dernière, Francesco Giorgio est également interrogé et écroué en prison.