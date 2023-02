Plus pratique et plus moderne: Sudinfo change le format de son journal!

Leader de la presse francophone, le groupe Sudinfo continue de se développer et de se moderniser. En plus d’améliorer ses supports digitaux, le Numéro 1 en Belgique francophone renouvelle aussi son journal papier ! Le 15 février, Sudinfo devient plus compact, plus pratique et plus moderne. D’un format berlinois, comme nos confrères du Soir, les journaux du groupe passent à un format demi-berlinois, également appelé parfois « tabloïd », à l’instar de la plupart des quotidiens dans le monde.

« C’est parce que nous croyons au futur du papier que nous offrons aujourd’hui à tous nos lecteurs, un nouveau journal plus pratique, plus dynamique, plus coloré, mais toujours aussi complet, utile et agréable à lire grâce à sa nouvelle maquette », souligne Pierre Leerschool, directeur général de Sudinfo.