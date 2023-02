Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Victoria Cristi, jeune diplômée de 23 ans, vient de troquer le nom de son salon : « Victoria Coiffure », rue du Pommier, c’est désormais et depuis une semaine pile, « Nouvel’hair by Victoria ». Et pour cause, puisque la professionnelle vient de décrocher un nouveau diplôme d’onco-coiffure.