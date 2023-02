D1A: Charleroi maîtrise facilement de bien faibles Sérésiens

Dans une dynamique positive après sa première victoire à domicile de la saison contre OHL, Seraing n’a jamais existé ce samedi en début de soirée sur le terrain du SC Charleroi. Le Sporting a fait le nécessaire pour tranquillement s’imposer 3-0. « J’ai envie de rester mesuré, mais indépendamment de notre situation, la déception est grande ce samedi. Déjà que Charleroi est plus fort que nous, mais si en plus on ne joue pas, ça ne peut pas aller », regrettait Jean-Sébastien Legros.

Sans un petit trou d’air à cheval sur la fin de la première période et le tout début de la deuxième lors duquel Seraing a pointé le bout de son nez, la soirée carolo aurait même été parfaite au niveau de la gestion sambrienne. Du premier but de Bayo depuis son retour à la clean-sheet obtenue par Koffi – la cinquième carolo cette saison, sans compter le match aller contre Malines – malgré l’une ou l’autre erreur de concentration, dont une « sauvée » par le juge de ligne, à défaut du VAR, incapable de tracer la ligne du hors-jeu (42e), la rencontre a quasiment été un long fleuve tranquille pour des Zèbres qui n’ont même pas dû forcer pour écraser Seraing. « Je suis satisfait de plusieurs éléments, dont la clean-sheet, importante pour notre bloc défensif », se réjouissait Felice Mazzù, qui pointait toutefois du doigt la fin du premier acte. « On a été plus régulier par rapport à notre première mi-temps à Malines, mais on a quand même connu vingt minutes lors desquelles on n’a pas respecté notre plan de jeu en fin de premier acte et cela a donné des occasions à Seraing. »