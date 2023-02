Emilie Vansteenkiste élue Miss Belgique 2023! (photos et vidéo)

La soirée a mal démarré, on l’a vu, avec l’arrestation d’un homme qui menaçait de « tout faire péter » lors de la finale de Miss Belgique 2023. Heureusement, la police a fait un travail remarquable et la menace a été écartée.

Si une menace terroriste a plané sur la soirée, elle n’a pas entaché la bonne humeur et le dynamisme des candidates. Au final, c’est Emilie Vansteenkiste qui repart avec la couronne de Miss Belgique 2023, devant Claire Lansenebre et Victoria Kembukuswa.

Place au show donc, fait de chorégraphies, de défilés et de clips ensoleillés. Et peu avant minuit 30, le résultat est tombé : Emilie Vansteenkiste, 21 ans, d’Elewijt, étudiante en ergothérapie, est devenue la nouvelle Miss Belgique. Elle pratique la danse latino avec son copain. Ce concours est un rêve de petite fille. Un rêve qu’elle poursuit en hommage à sa maman qui est décédée d’un cancer et qui lui avait dit de participer. « J’étais timide et, avec ce concours, j’ai grandi », confie-t-elle.