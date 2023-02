Presque toute la Wallonie en alerte jaune ce dimanche matin: voici les prévisions météo

Le ciel sera gris et brumeux avec du brouillard et des nuages bas. Quelques fines bruines résiduelles seront encore possibles. Cet après-midi, quelques rayons de soleil feront leur apparition sur le sud-est du pays, mais la grisaille persistera dans les autres régions.

« Ce matin, on note encore un risque de brouillard, principalement dans la moitié est », indique l’IRM. Les brumes et brouillards laisseront la place à un ciel assez nuageux dimanche, selon les prévisions météorologiques de l’IRM en matinée. Quelques rayons de soleil seront toutefois possibles sur le sud-est du pays.

Ce soir

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies, puis des brumes, brouillards et nuages bas se reformeront dans de nombreuses régions. Les minima varieront entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et en Campine, et 2 ou 3 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible d'est, puis de sud à sud-est, en Ardenne parfois modéré.