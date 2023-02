Franc succès pour le nouvel album de JLB Riddim, présenté vendredi soir lors d’une release party, à l’Eden

12 titres composent « New World », le nouvel album de JLB Riddim. Une chanson intitulée : « Ça tourne » est dédiée à Charleroi, ville de cœur du chanteur Thomas Jakubczyk. Sattar Khan, virtuose des tablas et percussions Indiennes, et la chanteuse Mervie font également partie intégrante de l’album.