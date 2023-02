L’horreur sur nos terrains du foot amateur: un gardien de but de 25 ans décède après avoir arrêté un penalty, «nous sommes tous extrêmement affectés» (photo)

Selon les informations de HLN, le jeune homme a été réanimé sur le terrain avant d’être transféré à l’hôpital AZ Delta de Rumbeke. C’est là que le jeune gardien de but est décédé par la suite.

Arne Espeel, jeune gardien de l’équipe B de Winkel Sport, est décédé samedi en cours de match à Sint-Eloois-Winkel en Flandre occidentale. Le jeune homme a arrêté un penalty et puis s’est effondré sur le terrain. Le match a ensuite été interrompu. Il avait 25 ans. Winkel Sport B affrontait Westrozebeke quand l’incident s’est produit.

L’arbitre Ouadi Rabhi a évidemment arrêté le match : « Nous sommes tous extrêmement affectés », a brièvement réagi l’équipe. « Il joue avec nous depuis qu’il est jeune et est particulièrement apprécié de tous. Que quelque chose comme ça arrive à un si jeune homme dépasse l’entendement. »

Le club est évidemment très touché. Sur la page Facebook, on peut notamment lire : « Winkel Sport est en deuil suite au décès soudain du gardien de but Arne Espeel Winkel Sport B.Nous souhaitons à la famille et aux amis d’Arne nos sincères condoléances dans cette perte… Le football est une pensée secondaire… »