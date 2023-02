Un attentat déjoué à Miss Belgique: Peter C. avait plusieurs armes, une femme aussi arrêtée, des techniciens et des invités ont quitté l’événement, le siège de Miss Belgique fouillé… ce que l’on sait après une soirée qui aurait pu virer au drame

Une quarantaine de policiers sont arrivés au Plopsa Théâtre de La Panne, peu avant 20h, pour fouiller la salle avant le spectacle. La police locale a appelé des renforts d’autres zones de police et de la police fédérale, pour déployer un important dispositif à Plopsaland et autour du site, pour contrôler les routes qui menaient à l’événement.

Samedi après-midi, la police du Limbourg a intercepté un message de la compagne d’un homme qui menaçait de commettre une attaque lors de l’élection en soirée. Un gros dispositif policier a été mis en place car après vérification, le profil de l’individu appelait à la prudence et la menace devait être prise très au sérieux. En début de soirée, vers 17h30, la police a réussi à intercepter près des lieux un suspect qui avait une arme en sa possession dans un sac et une seconde qui a été découverte dans son véhicule de location, probablement une Tesla. Selon nos confrères du Nieuwsblad, des « substances » ont également été trouvées dans une valise, « peut-être des produits chimiques », écrivent-ils, alors que des analyses supplémentaires doivent encore avoir lieu, mais cela n’a pas été confirmé.

Peter C., un homme de 46 ans et originaire de Lommel, a été emmené au commissariat le plus proche. « L’enquête a montré qu’il voulait probablement commettre une agression lors de l’élection de Miss Belgique qui aurait lieu un peu plus tard à Plopsaland. Les mobiles exacts de Peter C. ne sont toujours pas clairs. Il n’était pas connu, ni de la police ni aux services de sécurité », précise le parquet fédéral dans un communiqué ce dimanche matin.

L’homme était accompagné d’une femme de nationalité néerlandaise. On ignore encore si elle était au courant de ses plans, indique le parquet fédéral.

« Tout faire péter »

Selon les informations que nous avons pu recueillir sur place, le suspect avait lui même appelé la police pour annoncer qu’il allait commettre un attentat et « tout faire péter », mais ca n’a pas été confirmé par le parquet ce dimanche matin.

« Le dossier a été confié à un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, division de Bruges. Il décidera dans le courant de la journée ou lundi matin si les deux personnes devront ou non comparaître devant lui et de l’éventuelle délivrance d’un mandat d'arrêt », poursuit le parquet fédéral ce dimanche matin.

Tous les invités, qui sont arrivés sur le coup de 18h30, n’avaient pas vu l’agitation car le suspect avait déjà été interpellé peu avant. Sur le coup de 20h, une partie du public de l’élection Miss Belgique avait déjà pris place dans le théâtre. D’autres personnes étaient toujours dans le hall où se déroulait le repas de gala qui précède la finale quand du personnel de sécurité est venu les inviter à quitter les lieux. « On nous a juste demandé de sortir », confie une invitée. « Nous n’avons pas eu de détails sur le pourquoi ou le comment mais nous avons vu arriver des policiers et nous avons été priés de sortir ».

Le public, bien souvent en tenue de gala, s’est donc retrouvé à l’extérieur du bâtiment, dans le parc Plopsa. L’ambiance était cependant bon enfant même si certains, comme cette dame enceinte de 3 mois, ont préféré quitter les lieux plutôt que de prendre un risque.

« Même le siège de Miss Belgique a été fouillé »

Une fois la fouille des lieux par la masse de policiers présents ainsi que des chiens renifleurs terminée, ils ont pu reprendre leur place. « Au début, nous ne savions pas bien ce qu’il se passait. En fin de compte, nous avons été mis au courant et il a été question d’annuler le spectacle. Je ne voulais pas en arriver là, mais nous voulions aussi que tout soit sûr », explique Darline Devos, organisatrice du concours. « C’est pourquoi nous avons laissé les chiens renifleurs contrôler chaque recoin de la salle, même le siège de Miss Belgique a été fouillé », témoigne-t-elle.

L’individu avait un permis pour cinq armes, mais seules quatre armes ont été trouvées. La police souhaitait donc vérifier qu’il n’était pas parvenu à en introduire une dans la salle avant le show. Des recherches se poursuivaient aussi dans le Limbourg dont il est originaire.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a également évoqué, via Twitter, une potentielle attaque avortée. « Grâce à la coopération entre la police fédérale, différentes zones de police et le parquet, une éventuelle attaque a été déjouée. Merci aux services pour leur intervention rapide et professionnelle ».

L’élection, qui devait débuter à 20h30, a été décalée d’une bonne heure et a pu débuter à 21h40. Quelques policiers sont restés dans la salle pendant le show pour rassurer les candidates mais aussi les invités.

L’animateur choqué et en pleurs, une candidate Miss Belgique raconte

Mais la soirée a évidemment été compliquée pour les candidates mais aussi pour les animateurs, dont Gaëtan Bartosz, qui s’est exprimé à la fin de la soirée, choqué et en pleurs, sur son compte Instagram. Il explique notamment que certains membres de l’équipe technique ont quitté leur poste, par peur.

« Ça a été une soirée très compliquée », lançait l’animateur de Radio Contact. « J’ai eu très très peur en montant sur scène. J’avais très très peur de me retrouver comme certains se sont retrouvés au Bataclan. Même si c’était sous contrôle, que la police état là. J’ai eu très très peur (…) Je voulais m’excuser pour les quelques bugs techniques qu’on a eus à cause du stress, à cause de tous ces événements. (…) Il y a eu des techniciens qui sont partis car ils ont eu peur, on s’est retrouvés avec une équipe un peu réduite, avec des gens qui étaient un peu moins concentrés… Mais moi j’ai eu très peur. Quand on se retrouve sur scène, qu’on a peur, qu’on doit animer un programme, qu’on doit faire du direct, ce n’est pas toujours évident… On a fait le job, mais je ne suis pas du tout content de la prestation… », dit-il face à la caméra.

Du côté des candidates aussi, cela n’a pas été facile. « Il y a eu pas mal de filles qui ont été fort stressées, notamment pour leur famille. On n’avait pas nos portables avec nous dans les coulisses, on ne savait pas ce qui se passait, on voulait plutôt avoir des nouvelles de nos familles et qu’elles ne s’inquiètent pas pour nous », nous a expliqué Perrine.