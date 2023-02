Qui possède chez lui un tableau de l’artiste-peintre liégeoise Marguerite Radoux?

Historienne de l’art et conservatrice du Palais de la Nation à Bruxelles, Sophie Wittemans prépare pour l’instant une exposition consacrée à la peintre Marguerite Radoux (Liège 1873, Paris 1943). Cette exposition se tiendra normalement à Liège en 2024.

Marguerite Radoux, apparentée à Charles Rogier par sa mère (Rogier était son grand-oncle) et fille du directeur du conservatoire Jean-Théodore, fondateur du musée Grétry, est aussi la soeur de Charles Radoux, le compositeur.

Elle était fort connue à Liège jusque vers 1910, date de son mariage avec un magistrat français. Le couple demeure successivement à Angoulême, le Havre et Paris. Elle est alors, également à cause de la guerre, un peu oubliée à Liège, mais pas totalement. « En effet, en 1929, Charles Magnette, alors président du Sénat, lui commande son portrait officiel qui se trouve toujours au Sénat », explique l’historienne.

Sa technique

Elle peignait beaucoup de portraits. - M.R.

Marguerite Radoux possède à son actif beaucoup de portraits, souvent de femmes (élégantes), de musiciens, de membres de sa famille et d’amis, qu’elle rend à l’huile bitumeuse, dans des tons sombres ou, à l’inverse, de manière très épurée et minimaliste au pastel.

Elle excelle à rendre le clair-obscur et les jeux de lumière des scènes de tous les jours dans des « tableautins » croqués sur le vif. Ses paysages (elle peint l’Ourthe, l’Ardenne, la Champagne, Le Havre, Honfleur, Angoulême, le Périgord, etc.) et ses natures mortes font état d’un grand talent de coloriste.

Son style s’apparente parfois au fauvisme. - M.R.

Dame de la Croix-Rouge pendant la Grande Guerre, elle peint et dessine également des scènes du front et des hôpitaux où elle travaille. Son style peut être qualifié de postimpressionniste, évoluant vers le fauvisme.

Elle signe généralement « Marg. Radoux », plus rarement MR ou MRO (pour Oustrières, son nom d’épouse). La majeure partie de son œuvre se trouve chez des particuliers, que nous espérons toucher grâce à cet appel.

« Il existe bien sûr quelques oeuvres au sein de sa famille ainsi qu’au musée des Beaux-Arts de Liège, reprend Sophie Wittemans. Mais la plupart se trouve chez des particuliers. Merci de vous faire connaître si vous possédez une de ses œuvres ou des informations à son sujet. La discrétion est assurée. »