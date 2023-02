«Danse avec les stars» en danger: la saison 12 pourrait-elle être la dernière?

Les nouvelles ne semblent pas très bonnes pour « Danse avec les stars ». En perte de vitesse depuis quelques années, l’émission a connu ses pires audiences lors de sa 12e saison, diffusée l’automne dernier, et qui n’a rassemblé que 2,8 millions de téléspectateurs pour sa finale. Une baisse significative par rapport à la finale de la saison 11, qui comptait 4,2 millions de téléspectateurs, un score déjà bien moins impressionnant que la finale record de la saison 4, en 2013, qui avait rassemblé plus de 6 millions de Français devant leur télé. Avec plusieurs changements au niveau du jury, ou encore des épreuves, ses dernières années, la production semble être à la recherche d’une nouvelle formule gagnante pour enflammer le parquet, mais aussi son public. Souvent critiquée pour son manque de « vraies stars », la composition d’un casting de choix semble également de plus en plus laborieuse, et répétitive pour la production. Cette dernière fait, d’ailleurs systématiquement appel à des comédiens des feuilletons de TF1, ou à des influenceurs peu connus en dehors des réseaux sociaux.

Alors que les fans plus fidèles attendent patiemment des nouvelles de la suite, il serait possible qu’il n’en soit rien pour un bon moment. Si on en croit les propos du journaliste Clément Garin, l’émission serait même en danger… « L’émission ‘DALS’ ne sera pas de retour en 2023 sur TF1 » a-t-il annoncé sur son compte Twitter, ce vendredi 10 février. Celui qui est aussi chroniqueur chez « Touche pas à mon poste » explique ce choix, par un souhait de la chaîne de privilégier « Koh Lanta », qui officialiserait un nouveau rythme à deux saisons par an, mais aussi d’autres programmes comme le mondial de rugby, et « The Voice Kids ». Il s’agirait également de faire plus de place dans le programme de la chaîne pour la « Star Academy », dont la saison suivante n’est plus un secret, même si elle n’a pas été officiellement annoncée.