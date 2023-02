Vent de panique durant une messe dans le nord de la France: «C’était bizarre, les bougies s’éteignaient d’elles-mêmes, on les a rallumées plusieurs fois», 70 personnes prises en charge par les secours!

Durant l’office religieux, organisé pour les familles endeuillées par la perte d’un enfant, des signes avant-coureurs laissaient déjà craindre un début d’intoxication. « C’était bizarre, les bougies s’éteignaient d’elles-mêmes, on les a rallumées plusieurs fois » glissait un participant à nos confrères.

Plusieurs enfants et adolescents qui avaient participé au chœur près de l’autel, ont été pris de vertiges, précise le quotidien régional. Une fois la messe terminée, une cinquantaine de fidèles ont voulu poursuivre leur soirée à la salle des fêtes voisine. « Les gens ont alors déclenché leurs symptômes avec un décalage », explique au journal le maire de la ville, Jacques Thellier. Certains ont été pris de maux de tête, d’autres de vertiges et de vomissements. La salle des fêtes de la commune s’est ainsi transformée en hôpital de campagne.

Plusieurs dizaines de personnes ont été prises en charge (environ septante) et un important dispositif de secours a été déployé par les pompiers. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. Plusieurs personnes ont été placées sous oxygène, ce qui nécessitait une logistique importante pour les secours. D’autres, dont les symptômes se révélaient plus violents, ont été directement transportées à l’hôpital. On parle d’au moins 7 personnes.