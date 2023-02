Une vingtaine de scouts de Spa nettoie la Ville

Ce samedi 11 février, quelques jeunes pionniers spadois de la 155è SGP (Scouts & Guides Pluralistes), aidés par les Scouts et Guides de cette même unité ont ramassé et trié les déchets parsemant les rues dans Spa, ainsi que le long de l’avenue Reine Astrid et dans le Parc des Anglais.

Au total une bonne vingtaine de jeunes ont participé à cette action imaginée et coordonnée par les pionniers.