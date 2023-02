Pep Guardiola défend la situation de Manchester City en ironisant: «C’est de notre faute si Steven Gerrard a glissé?» (vidéo)

Alors que Manchester City est visé par la Premier League, qui l'accuse d'avoir violé à plusieurs reprises ses règles, Pep Guardiola défend son club et n’hésite pas tacler plusieurs équipes anglais qui souhaitent voir City chuter.

En conférence de presse, Pep Guardiola évoque les possibles retraits de points et assure : « Ce qu'ils ont fait, nous l'avons fait, ils veulent le retirer. Ils veulent le supprimer. Nous devons donc défendre notre position sur le terrain. C'est la seule façon dont nous devons le faire. Ce que nous avons fait tout le temps, tout le temps ! Ce que ces neuf équipes de Premier League (Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool et Chelsea) ont fait, je ne l'oublie pas… Ils veulent la place en Ligue des champions pour la grosse somme d'argent pour payer les stades qu'ils ont construit, donc ça va. Mais on l'a gagné, non, parce qu'après il peut y avoir des soupçons… »

Et d’évoquer ainsi cette fameuse glissade de Steven Gerrard le 27 avril 2014 contre Chelsea, qui a coûté le titre à Liverpool au profit de Manchester City : « Je ne sais pas si nous sommes responsables de la glissade de Steven Gerrard. Vous savez, dans cette situation à Anfield, je ne le voulais pas par respect pour Steven Gerrard, mais c'est de notre faute. »