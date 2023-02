Attentat déjoué à Miss Belgique: Peter C., le suspect armé qui avait 2 places pour la soirée, avait annoncé son attaque par mail, «je veux provoquer un carnage», voici ce qu’il avait prévu…

Cette dernière, évidemment inquiète, a immédiatement appelé la police, qui a pu arrêter le suspect à temps. Dans ce courrier, l’homme tenait d’autres propos « peu clairs », notamment sur les musulmans et sur l’ambassade de Turquie, écrivent nos confrères.

« Je veux provoquer un carnage, c’est mon objectif », a écrit Peter C., 46 ans, dans ce courrier électronique qu’il a envoyé samedi après-midi à son ex-femme, nous apprend le Nieuwsblad. Il visait le concours Miss Belgique, dont la finale avait lieu le soir même à La Panne à Plopsaland.

Avec son nom et sa photo, les enquêteurs ont pu éviter qu’un drame ne se produise. Sa voiture de location, une Tesla, a pu être interceptée juste avant qu’il arrive à Plopsaland, vers 17h30, alors que la cérémonie devait débuter à 20h30.

Des armes et des places pour Miss Belgique

L’homme, qui portait une casquette, a été arrêté sans résistance, tout comme la femme de nationalité néerlandaise qui était à ses côtés. L’homme était en possession d’une arme de poing sur lui. Une arme à feu et un gilet pare-balles ont également été retrouvés dans son véhicule. Selon Het Laatste Nieuws, le pistolet qu’il avait sur lui était un Glock chargé. Il y avait encore cinq chargeurs pleins et un fusil de chasse dans la voiture. L’homme avait en poche deux billets pour assister au concours Miss Belgique mais n’était pas en tenue de soirée.

« Provoquer le chaos »

Selon nos confrères du Nieuwsblad, le suspect a été interrogé pendant cinq heures samedi soir et durant la nuit. Il a réaffirmé aux enquêteurs que son intention était de commettre une attaque. Il avait l’intention de faire une première diversion en mettant le feu aux poubelles dans le hall pour « provoquer le chaos » et ainsi « développer davantage son plan ». « Ensuite, je serais allé chercher des explosifs », aurait-il encore indiqué face aux enquêteurs.

Ce qui explique que la police a fait évacuer peu avant 20 heures tous les invités qui étaient arrivés à l’élection de Miss Belgique vers 18h30, afin de fouiller les lieux. Une quarantaine de policiers étaient déployés afin de chercher, avec l’aide de chiens renifleurs, une présence possible d’explosifs.

Enfin, toujours selon le Nieuwsblad, le suspect est apparu très sûr de lui lors de l’interrogatoire, comme ayant tout planifié. « En fait, vous ne pouvez pas me faire grand-chose », a-t-il déclaré aux policiers qui l’interrogeaient. « Je n’ai rien fait de mal et j’ai un permis pour mes armes ». Il a eu d’autres déclarations plus confuses qui font naitre des doutes sur son état de santé psychologique.