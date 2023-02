Emilie Vansteenkiste est Miss Belgique 2023: quelques heures après son sacre, elle pose pour ses premières photos officielles, dont celles dans son bain! (photos)

Originaire de Elewijt dans le Brabant flamand, Miss Belgique 2023 est étudiante en ergothérapie et parle le néerlandais et le français. Elle est suivie par 550.000 personnes sur le réseau social TikTok et est amatrice de danse latine.

de videos

Emilie Vansteenkiste a été sélectionnée parmi 32 candidates (13 francophones et 19 néerlandophones). Ses dauphines sont Claire Lansenebre, de Flandre occidentale (Knokke-Heist), Victoria Kembukuswa du Brabant wallon (Waterloo) et Cécile Deltour de la province de Liège (Dison).