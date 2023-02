Un homme arrêté sur le boulevard d’Avroy à Liège pour avoir volé dans plusieurs véhicules dont une caravane

Tôt samedi, la police de Liège a intercepté un homme âgé de 53 ans sur le boulevard d’Avroy. Le suspect venait de commettre deux vols dans des véhicules.

L’auteur des faits avait principalement volé des vêtements et de la nourriture. Et pour cause, parmi les deux véhicules visités ce samedi matin, le suspect a cambriolé une caravane. Cependant, le parquet de Liège souligne que le préjudice est relativement limité.