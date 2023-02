«Je n’ai plus envie de retomber là-dedans»: pour son come-back, Stromae a su rester vigilant afin d’éviter le surmenage

Reconnu dans quatre catégories, Stromae était l’artiste le plus nommé lors des dernières Victoires de la musique, ce vendredi 10 février, d’où il est finalement reparti avec deux trophées, celui du Meilleur artiste masculin et celui du Meilleur album. Suivi par les équipes de la RTBF dans les coulisses de l’événement, le chanteur s’est confié sur son come-back avec l’album « Multitude », et sur l’année qui vient de s’écouler, durant laquelle il a défendu son projet dans le monde entier. « J’avais besoin de vivre mes trucs, de me marier, d’avoir un enfant, de passer par plein de trucs » raconte-t-il, expliquant l’interlude de neuf ans, depuis son dernier succès, « Racine Carré ». « Si c’est uniquement l’argent qui me pousse à faire un album, alors ce n’est pas la bonne raison. Ça doit être une raison qui vient du cœur, c’est que je sens le moment. Et l’année passée, je l’ai ressenti. » ajoute l’artiste, qui a tourné tout l’été en Europe, mais également outre-Atlantique, où il s’est notamment produit au Madison Square Garden de New York, et au festival californien Coachella.

Un parcours impressionnant et un rythme soutenu, presque inquiétant pour celui qui sortait d’une dépression, suite au burn-out causé par sa tournée précédente. Mais pas de surmenage cette fois assure-t-il : « La vérité, c’est que je ne pense pas que je me laisserai avoir une deuxième fois, et la tournée est beaucoup plus reposante. » Le jeune papa affirme que son équipe prête énormément d’attention à son planning. « J’ai plus envie de retomber là-dedans, et j’ai envie que ça reste aussi un plaisir. Parce que quand on a un rythme comme ça effréné, finalement on n’en profite même plus. Et là j’ai un rythme qui me permet de bien apprécier les choses. » confie-t-il. Une excellente nouvelle, puisque sa tournée « Mutitude » bat encore son plein, avec des dates prévues jusqu’en décembre, y compris des passages par les festivals cet été, et un retour au Palais 12 !