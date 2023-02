Lire aussi Cinq femmes et sept hommes pour juger Sébastien Gotiaux, accusé du meurtre de Maxime Roget à Beauwelz en 2020 (photos et vidéo) Ce jour-là, les deux trentenaires ont beaucoup bu lors d’un barbecue chez des amis à Anor (France). On parle de rosé, de Suze, de bière ou encore de rhum. Une fois que leur hôte n’a plus voulu les servir, Sébastien et Maxime ont rejoint le domicile du premier à Beauwelz. Là encore, les deux hommes boivent, du whisky. Et puis… c’est le trou noir dans le chef de l’accusé. Il ne se souvient plus de rien ou presque, il y aurait eu une discussion à propos de l’ancienne compagne de Maxime et puis… plus rien.

*** ****** *** *********

*** ********* ** ** **** ***** **** ******** *** ***** ** ** ** *** ******* ** ********* ** **** ********* ** ***** *** ******** *** ** **** *** ****** ** **** ******** **** *** ********* *********** ***** ******** ******* ** ***** *** ********* ********* *** *********** **** ** ******* ** ************* ** ****** ** **** ********** ** **** ***** ***** ********** ******* ****** **** **** **********

Lire aussi deux-policiers-botha-medailles-pour-leur-courage-lors-du-fort-chabrol-de

** ******** ********** ** *********** *** ******** ** ** ********** **** *** ********* ******* ** **** ******* **** **** ****** ** **************** *** ******* *********** ******* ** ******* ** *** ******* ** ************ **** ***** ******** ******* *** ******* ********* ** **** ** ****** ****** ********** **** **** *** ** ** ** ******** ** ***** *** ** ****** ***** ***** *** ******** ********* ************* ********* **** ******* *********

***** ** ****** *******

**** *** ********** ******* ********************* ********** ******* *** ******* ***** ** ************ *********** ** ********** ********** ** ******** ***** ** ****** ******** ** *** **** ** **** ******* ******* * ** ***** ****** ************ ** **** ** **** ** ****** ** ** ******* ******** ********** ******* ******* ***** ******* ** ******** *********** ** ************* ********** ***** ** ***** *** ********* **** ** ********

Lire aussi momigniesle-suspect-du-fort-chabrol-inculpe-et-place-sous-mandat

** ***** ********* *** ******* ****** ** **** *********** ** ***** ** *** ******* ** ******** ********* ** ******* *** ********** *** ****** *********** ********** ** ********** ********* **********

****** ************ ***** ****** **** ** ** ************ ** **** ***** ******** ** ********** *** ** ** **** *** ** **** ********** *** ***** *** ***** ********** ** * ****** ** ***** ************ ** ** *** *** ****** **** ********** ******* ******* ** **** **** ****************** ********* ** ******** *** ****** ** ******** **** ** **************

*********** **** ***** *** ******* ****** ** ******* **** ******* ***** **** ** ** ** ******** ** ***** ** ** **** *** ***** ** *** ************* *** ** *** *** ******* ******* *********** ** ******* ** * *** *** ***** **** ** ****** **** ************* ** ****** ******** *** ** ****** ** ******* ******* ****** ** *****************

Lire aussi fort-chabrol-beauwelz-le-tireur-blesse-au-thorax

********* ** *****

*** ********* ** ***** ********** ******* ***** ** ************** ***** ** ********* ** ****** ** ** ***** ** ****** *** ** **** ********** ******* ******** *********** ******* ********* *** ********** **** ** ****** ******** ** *** ***** **** *********** ** ********* ******** ********* *** ******* ** ********** *** ******** ** ***** ********* ** ** ******* **** ******** **** ********* ** ************** ******** ** ******* **** **** ** *********** ************* ** ****** ** *** ***** ** ** ********

****** ***** *** **** ******* ******* ** ****** ******** ** *** ******* *** *** ******* ***** ********* ** ************ ** ****** ********* ************* ** * ***** ** ***** ** ***** ** * ***** ********* *** ******* ** *** ******* ******** ********* ********** *** ************ ********** *********** ***** ***

****** ***** ***** ******** ** **** **** ********** *** ******* **** ** ** ********** ****** **** ************ *** ****** ******* *** ******** ***** ********** ** ***** *** ********* ************ *** ******* **** *** ** ******** ********* *************** *** ******** ****** ********** ******** **** ****** *** ************** ** ** ******* ** ** ************

** **** ******** ** * ****** ** * ****** ** ********** ** *** ** ******* ****** *** *********** *** ********

****