Tour d’Oman: Jesus Herrada remporte la 2e étape et prend le maillot de leader, Maxime Van Gils 2e (vidéo)

Luca Van Boven (Bingoal Wallonie-Bruxelles), le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X), le Japonais Kosuke Takeyama (JCL Team UKYO), le Néerlandais Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team) et les Espagnols Ivan Cobo (Kern Pharma) et Angel Fuentes (Burgos-BH) ont formé l’échappée du jour, comptant jusqu’à quatre minutes d’avance.

Jesus Herrada (Cofidis) a remporté la 2e étape du Tour d’Oman (2.Pro) courue dimanche sur 174 km entre Muscat et Qurayyat. L’Espagnol a devancé Maxime Van Gils (Lotto Dstny) et l’Italien Diego Ulissi (UAE Emirates).

Van Boven et Fuentes ont ensuite distancé leurs compagnons d’échappée avant d’être repris à 6 km de l’arrivée. Dans la montée finale vers Qurayyat (2,5 km à 7,3%), le peloton a accéléré et Jesus Herrada s’est montré le plus rapide d’un groupe de 50 coureurs pour s’imposer devant Maxime Van Gils et Diego Ulissi.