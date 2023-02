«Un coup dur!»: la Ville de Chièvres réagit dans le dossier de la Boucle du Hainaut

Cette procédure doit permettre de statuer sur l’autorisation, ou non, d’implanter une ligne très haute tension de 380.000 kV, qu’Elia envisage via une solution aérienne au travers de 14 communes, notamment Chièvres.

Pour toutes les communes concernées et opposées à ce dossier, la déception est évidemment énorme. « C’est un coup dur ! », explique-t-on du côté de la commune de Chièvres. « Nous devons poursuivre la mobilisation de manière unanime ! ».

« Comme nous le défendons depuis le début, la solution mise sur la table actuellement par ELIA est inacceptable en l’état. Des alternatives crédibles et moins impactantes sont possibles. Même si elles sont plus coûteuses, elles doivent être prises en compte ». Le collège communal de Chièvres assure rester mobilisé pour continuer de défendre l’intérêt de ses habitants, la santé, l’environnement et la qualité de vie dans le cadre de la procédure qui débute.