Les parents de la petite Augustine, qui lutte contre la maladie, créeront une immense chaîne de bougies au départ de Dottignies: «Un enfant malade du cancer sur cinq n’en réchappe pas»

Depuis juillet 2020, et ce premier diagnostic qui faisait état de la présence d’un cancer chez leur petite fille Augustine, Emilie et Jean-François Vanneste ont choisi de se battre. Aux côtés de leur fille, chaque jour, bien sûr ; mais aussi aux côtés de centaines d’autres familles, elles aussi touchées par le cancer pédiatrique. « On connaît ce sentiment, de se retrouver seul au monde malgré le soutien et les compétences du corps médical, lorsque ce diagnostic tombe », explique Jean-François, son papa.