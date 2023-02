Qui a vu Enzo, 14 ans, et Clara, 15 ans? Les adolescents ont disparu depuis ce samedi à Mouscron

Clara Watteau mesure environ 1,65 m et est de corpulence normale. Elle a des yeux marron, les cheveux blonds et porte des lunettes noires carrées. Elle a des baskets blanches de marque Nike Air et un sac à dos rose de marque Nike.

Enzo Mahieu mesure quant à lui entre 1,75 et 1,80 m. De corpulence mince, il a les cheveux de couleur châtain clair. Il est vêtu d’un jeans noir, d’un pull de foot PSG de couleur rouge et d’une veste, gilet, noire de marque Kaporal et de baskets blanches.