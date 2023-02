«Uncoupled»: annulée par Netflix, cette série n’a pas dit son dernier mot…

Après avoir sauvé plusieurs séries abandonnées par leurs chaînes d’origine, voilà que Netflix se retrouve dans la situation inverse. Annulée il y a quelques semaines par le géant du streaming, après seulement une saison, la série « Uncoupled » vient d’être rachetée par Showtime. Selon Deadline, la chaîne américaine a commandé une seconde saison de la série, qu’elle veut intégrer à ses autres productions qui mettent en avant des « points de vue de cultures diverses ». Créée par Darren Star (le papa d’« Emily in Paris » et « Sex and the City ») et Jeffrey Richman (scénariste sur « Modern Family »), la comédie raconte les galères de Michael, un courtier immobilier new-yorkais qui pensait vivre sur un bonheur sans nuage avec Colin, depuis 17 ans, avant de se faire larguer sans ménagement. Parfait dans ce rôle de presque cinquantenaire qui doit dans le marché des rencontres amoureuses, Neil Patrick Harris avait réussi à façonner un personnage assez attachant pour ne pas être trop agaçant.

de videos

Pourtant sympathique et marrante, la série avait plutôt souffert d’une comparaison inévitable à « Sex and the City ». Lors de sa sortie, elle avait rapidement atteint le top 10 des contenus de Netflix, rassemblant plus de 26,5 millions d’heures de visionnage. Mais ces chiffres ne correspondent plus aux nouveaux standards de la plateforme, qui ne donne plus de seconde chance aux séries qui ne trouvent pas immédiatement leur public.