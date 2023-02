Pierre Palmade, sous l’emprise de la cocaïne lors de son grave accident: une perquisition en cours au domicile de l’acteur et humoriste!

Pierre Palmade, 54 ans, conduisait sous l’emprise de la cocaïne lors de la collision vendredi de la voiture qu’il conduisait avec un autre véhicule qui a fait, outre l’humoriste vedette, trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé.

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants, a précisé samedi le magistrat.

Lire aussi Pierre Palmade sous l’emprise de la cocaïne lors de son accident: «Je le secouais pour ne pas qu’il s’endorme», raconte un témoin, «la femme enceinte était dans un sale état, elle hurlait: ‘où est mon enfant?’»

Ce dimanche, on apprend via nos confrères du Parisien qu’une perquisition est en cours dans le village de Seine-et-Marne où se trouve la maison de Pierre Palmade. « Des policiers, assistés par la gendarmerie et accompagnés d’un chien des stups, ont investi les lieux ce dimanche à 10h30 », écrivent nos confrères français.

Toujours selon leurs informations, la prise de drogue du comédien était très récente, comme l’ont révélé les analyses toxicologiques complémentaires effectuées samedi. De plus, un témoin affirme l’avoir vu consommer des stupéfiants dans l’après-midi de vendredi avec deux jeunes gens.

L’acteur et humoriste doit encore être entendu dès que son état de santé le permettra. Son pronostic vital n’est plus engagé depuis samedi.

Compagnon de la nuit et de ses excès, Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour « usage et acquisition de stupéfiants » après avoir été faussement accusé de viol.