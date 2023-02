D1A: Anderlecht dispose facilement de Saint-Trond et se rapproche du top 8

Le Sporting d’Anderlecht s’est facilement imposé face à Saint-Trond ce dimanche au Lotto Park. Après une première mi-temps peu spectaculaire, les Mauves ont accéléré le jeu en seconde mi-temps et ont été récompensés après l'heure de jeu par l'ouverture du score de Benito Raman. Ensuite, le Sporting a tué la fin de rencontre en l'espace de deux minutes grâce à des buts de Slimani et de Dreyer. En toute fin de rencontre, Bruno a sauvé l'honneur des Limbourgeois par un but aussi beau qu'anecdotique.

Revivez les moments fort de la rencontre :