Grosse déception pour notre Miss Luxembourg à la finale de Miss Belgique

Après une chorégraphie d’ouverture en mini-robe à paillettes, les candidates ont défilé en robe du soir. Gwendoline avait opté pour une longue robe grise assez glitter avec des manches bouffantes sur le haut, des broderies et des plumes. Les filles ont été présentées en vidéo, puis elles ont proposé une danse latino sur fond de salsa, après quoi il était déjà temps d’annoncer le top 22 dans lequel, malheureusement, Gwendoline ne figurait pas malgré le fait que c’était sa seconde participation au concours. À l’époque, elle avait été deuxième dauphine de Miss Luxembourg et avait été éliminée à la présélection nationale.

Confinées en coulisses

Elle s’est pourtant donnée avec le cœur et l’énergie mais ça n’a pas suffi. « Être dans le top 15 et pouvoir faire la moitié du show, ce serait déjà bien même si c’est déjà exceptionnel d’être arrivée jusqu’ici. Quand je vois le chemin parcouru, je me dis que ce n’est que du positif », nous avait-elle confiés lors du voyage préparatoire des finalistes. Son vœu n’a donc pas été exaucé, même si c’était, pour elle, un rêve de petite fille.