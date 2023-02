Encore un objet volant espion en Amérique, cela peut-il arriver chez nous? «En Belgique aussi, on tente chaque jour de voler des informations…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi soir, sur les coups de 21h40 (heure belge), un avion F-22 américain a abattu un objet volant non-identifié qui entrait illégalement dans l’espace aérien du Canada. Selon la ministre de la Défense canadienne Anita Anand, cet appareil « de forme cylindrique, plus petit que le ballon détruit en Caroline du nord la semaine dernière constituait une menace potentielle pour la sécurité des vols civils ».

Ce nouvel incident vient s’ajouter à plusieurs incursions dans le ciel nord-américain qui ont entaché les relations internationales déjà tendues entre la Chine et les États-Unis. Alors qu’aucune déclaration officielle n’a été prononcée concernant la provenance et l’utilité de cet objet, tous les regards se tournent déjà vers la Chine soupçonnée d’espionnage par voie aérienne. En Belgique, pays stratégique pour l’Union Européenne, ce genre d’incident peut-il arriver ?