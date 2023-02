Pro League: l’Antwerp surprend Genk et inflige une 3e défaite de la saison aux Limbourgeois

Le choc de la 25e journée entre Genk et l’Antwerp s’est terminé par la victoire 0-1 des Anversois, dimanche. Grâce à un but de Gyrano Kerk (58e), les Anverois ont confirmé leur victoire 0-2 en Coupe de Belgique à la mi-janvier. Au classement, le Racing reste leader avec 62 points, 6 de plus que l’Union Saint-Gilloise et 12 par rapport à l’Antwerp. Le Club Bruges complète le top 4 (42 points). A Genk, Wouter Vrancken, qui a finalement pu compter sur Trésor, n’a pas titularisé pour la première fois Toluwalase Arokodare et a laissé Aly Samatta à la pointe de l’attaque. Chez les Anverois, Mark van Bommel n’a surpris personne en alignant une nouvelle fois Lamine Keita, en optant pour le duo d’attaque Gyrano Kerk- Vincent Janssen et en préférant Gaston Avila à Jelle Bataille.

Après une minute de silence en mémoire des victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, Genk a démarré la rencontre avec beaucoup d’enthousiasme, notamment grâce à un remuant Joseph Paintsil. Après avoir forcé le premier coup de coin (4e), le Ghanéen a été à la base d’un mouvement mal clôturé par Samatta (11e) et a vu sa frappe à l’entrée de la surface heurter le montant (22e). S’ils étaient les plus dangereux, les Limbourgeois n’ont pas eu beaucoup d’occasions de but: Munoz n’a pas profité d’une perte de balle de Vermeeren dans les seize mètres (18e) et une reprise sur corner de Bryan Heynen a été déviée de la tête par Janssen replié sur la ligne de but (43e).