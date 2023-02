Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous passez en bord de Sambre, du côté de la zone portuaire du Grand Ban de Farciennes, vous aurez forcément le regard attiré par de drôles de « champignons » : quatre dômes, trois grands et un plus petit, contrastent dans le paysage. Ils constituent les éléments les plus remarquables, visuellement parlant, de BTQ, une centrale d’hygiénisation et de biométhanisation associée à de la cogénération et à de l’évaporation. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ?