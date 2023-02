Emilie Vansteenkiste, Miss Belgique 2023, n’est pas un cœur à prendre: son petit ami Jonas, avec qui elle fait des vidéos TikTok, lui est tombé dans les bras après son sacre (vidéos)

C’est vêtue d’une robe fourreau à traine rose que la jeune fille a reçu l’écharpe tricolore belge et la couronne qui caractérisent le titre de Miss Belgique. « Je ne réalise pas encore. J’ai cette couronne sur la tête mais je ne réalise toujours pas vraiment », a-t-elle lancé.

« Merci à tous pour les votes et le soutien. Je ne vous décevrai pas, je ferai vraiment de mon mieux », a promis la jeune fille, tout en remerciant aussi sa famille. « Ma maman m’a inscrite au concours, mais elle est décédée il y a un an d’un cancer. C’est elle qui m’a formée à ce que je suis désormais et je ne peux que l’en remercier », a confié ensuite la Miss.