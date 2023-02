Didier Milis, chef de groupe MR à Molenbeek: «Si la secrétaire communale n’est pas validée par une large majorité, elle part avec un sérieux handicap»

La famille libérale a demandé, exigé et insisté pour qu’une analyse soit faite en profondeur pour trouver toutes les pistes possibles et inimaginables avant de décider d’une éventuelle augmentation du précompte immobilier (PRI). Nous avons passé deux crises sanitaires qui ont eu un impact sur les gens. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur boulot. Et maintenant la crise énergétique et la crise économique impactent d’autres familles qui se retrouvent avec des sommes faramineuses à payer pour l’énergie. Et elles ne voient pas comment elles pourraient faire face à une éventuelle nouvelle augmentation des taxes communales.

De plus, on sait qu’il y a déjà une augmentation du revenu cadastral indexé de 9,6 % par la Région. Pour un appartement moyen de deux chambres, on tourne déjà autour de 130 euros. Cela devient très compliqué pour les familles à Molenbeek. On doit pouvoir creuser toutes les pistes. Peut-être, on pourrait revendre certains biens communaux qu’on n’utilise que lors de certaines périodes et qui ont un coût d’entretien. Certains bâtiments communaux pourraient être revendus au Logement Molenbeekois et appartiendraient de ce fait à la SLRB.

Si vraiment en bout de course, on peut observer que toutes les pistes ont été creusées et qu’on peut limiter une augmentation du PRI mais qu’on n’a pas le choix. On ne peut pas mettre la commune en faillite. À un moment, il va falloir trancher. Mais si on doit voter une augmentation du PRI, il faut absolument une prime.

Une prime pour qui et de quel montant ?

Il faut une prime, au minimum, pour tous les propriétaires qui vivent dans leur logement à Molenbeek. Il faut une prime conséquente et équivalente à l’augmentation du PRI. Au début, on nous avait proposé une prime forfaitaire de 50 euros mais j’entends qu’on arrive à un accord pour une prime conséquente. La prime devrait aller de 50 à 250 euros. La prime doit être proportionnelle. De plus, si on augmente le PRI, on demande aussi à ce que cela ne soit pas structurel. On se donne l’année 2023 pour continuer d’investiguer pour limiter les dépenses importantes. Et peut-être qu’en 2024, on pourra rebaisser le PRI.

Pourquoi le PRI n’a pas été voté en décembre 2022 ?

On n’arrivait pas à boucler le budget en équilibre. L’échevin des Finances est tombé malade pendant une bonne période en décembre. On a donc dû reporter car on ne voulait pas d’augmentation du PRI et qu’on cherchait toutes les autres pistes.

Pourtant les taxes, l’IPP et le PRI sont souvent votés indépendamment du budget ?

Tout à fait. Mais ce sont l’IPP et le PRI qui vont s’insérer dans le budget pour faire les recettes. Si vous ne connaissiez pas votre PRI, vous ne connaissez pas vos recettes. Il faut connaître les recettes pour voir si on doit les augmenter. Cela a bloqué au départ pour la prime. Les socialistes ne voulaient pas de prime. Puis ce fut une prime forfaitaire alors que nous voulions absolument une prime conséquente et proportionnelle au revenu cadastrale.

Il y a souvent des conseils communaux qui sont reportés à Molenbeek par manque de quorum. Comprenez-vous la réaction de l’opposition de quitter la salle ?

C’est leur jeu. Mais cela ne fait pas avancer le schmilblick. Nous avons une majorité assez juste. Nous sommes 28 élus et nous devons être 23 en salle pour assurer le quorum. Dans une période comme novembre et décembre où les gens tombent malades comme des mouches, c’est compliqué. Le jeu de l’opposition est de dire : vous n’avez pas le quorum, on part. Mais ils font ça quand cela les arrange.

Autre sujet sur la table, la désignation de la nouvelle secrétaire communale. Que pensez-vous de la décision de la tutelle ?

J’ai entendu qu’il y avait 16 pour, 14 contre et 2 votes nuls. Et puis les semaines passent et je lis dans le p.-v. qu’on est à 14 pour, 12 contre et 6 nuls. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela a été voté lors d’un conseil communal mixte. J’ai entendu plusieurs personnes dire qu’ils n’arrivaient pas à voter. Ils envoient un mail mais ils n’ont pas de retour. À minuit, c’est facile de faire une erreur de lettre dans une adresse mail. On a voté dans les isoloirs mais certains n’ont pas été. On a voté avec des bics rouges mais d’autres avec des bics bleus. Cela fait beaucoup. C’est peut-être mieux d’annuler et de refaire une copie au propre.

Cela ne vous pose pas de problème d’avoir une proche collaboratrice de Catherine Moureaux (PS) à la tête de l’administration communale ?

Je regarde d’abord la capacité de la personne. Lors de l’examen oral, la famille libérale avait une observatrice. Elle dit que Sylvie Lahy avait passé un très bon examen pour ne pas dire le meilleur. Cette personne a les capacités et je ne vais pas m’opposer à ce qu’elle soit secrétaire communale. Mais ce qui m’interpelle, c’est de voir au sein du conseil communal qu’elle n’obtient que 15 voix, c’est-à-dire un tiers du conseil communal. Ce qui est aussi interpellant pour moi, c’est que cette personne a travaillé pour la commune, elle a perdu son emploi. Elle a intenté une action en justice contre la commune qu’elle a perdue. Et elle reviendrait comme secrétaire communale. Vous pouvez avoir un gros problème avec la commune et revenir comme le chef de la commune. Cela m’interpelle.

Pour être secrétaire communal, il faut l’aval de l’ensemble du conseil communal ?

Si vous n’êtes pas validé par une large majorité du conseil communal, vous partez avec un sérieux handicap. L’image que cela renvoie, c’est que personne ne la voulait. Moi si j’étais à sa place, je me dirai : « on ne veut pas de moi, je garde mon poste actuel. »

Certains élus de l’opposition, souhaitent dissocier la fonction de bourgmestre et la présidence du conseil communal. Quel est votre avis ?

Je trouve que Catherine Moureaux fait un travail difficile, périlleux et elle fait l’objet de nombreuses critiques. Elle n’a pas voulu désigner de président. Je le respecte. Je ne suis pas d’accord avec toutes les idées de Catherine Moureaux mais dans une majorité PS-MR, on essaie de trouver des consensus. Je ne sais pas si ce serait mieux d’avoir un autre président. Elle doit faire la police au conseil communal. En tant que cheffe de la police, elle arrive à jouer son rôle. Même si elle met parfois un peu trop d’autorité.

Comment envisagez-vous la perspective des élections de 2024 ?

Avec une volonté d’être sur le terrain. Pourquoi pas briguer à nouveau le mayorat de Molenbeek pour la famille libérale comme en 2012.

Françoise Schepmans sera-t-elle la cheffe de file ?

Pourquoi pas. Ce sont des discussions que nous devons encore avoir en section. Aujourd’hui, elle est cheffe de file et elle est génératrice de voix. Tout dépendra aussi de sa décision par rapport à une éventuelle candidature à la Région. François Schepmans pourrait être notre cheffe de file mais je la vois aussi pousser la liste. Aujourd’hui rien n’est figé.