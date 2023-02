Pierre Palmade testé positif à la cocaïne après son accident, un proche des victimes réagit: «C’est honteux!»

Deux jours après le terrible accident impliquant Pierre Palmade, qui a percuté frontalement une voiture transportant trois passagers, une femme enceinte, son beau-frère, et le fils de 6 ans de ce dernier, on en sait un peu plus sur l’état des victimes. Alors que le pronostic vital du comédien était engagé dans la soirée du vendredi 10 février, sa famille a confirmé, samedi matin, qu’il était hors de danger. Dans l’après-midi le parquet de Melun, en charge de l’affaire, a annoncé que la femme enceinte avait perdu son enfant. Une enquête pour « homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois » a donc été ouverte dans la foulée.

Selon les premiers éléments dévoilés dans la soirée de samedi, les analyses toxicologiques ont révélé que l’humoriste était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, mais que son test d’alcoolémie était négatif. Interrogé sur cette révélation dévastatrice, un proche des victimes s’est montré très choqué. « Je l’ai vu à la télé comme tout le monde. (…) Ce n’est pas normal pour quelqu’un qui est politicien, quelqu’un qui est important ou quelqu’un qui est comédien. Il ne faut faire que du bien ! Parce que le peuple va voir cet exemple. (…) C’est honteux pour nous. » a indiqué celui qui se présente comme le cousin du conducteur de la voiture accidentée, aux caméras de BFMTV. L’homme, qui s’appelle Yilmaz, a ensuite insisté sur la gravité de la situation, rappelant qu’un bébé était mort dans le ventre de sa maman, qui aurait elle-même, le « dos cassé » : « C’est trop triste, c’est pas normal. » Il a également insisté pour que le suivi de l’affaire soit fait correctement, afin d’éviter que ce genre d’accident se reproduise. « Quelqu’un qui se drogue ou qui boit de l’alcool, c’est sa vie. Mais il faut qu’il reste chez lui ! (…) Là, il a pris le risque de tuer beaucoup de personnes. Même lui aurait pu mourir. Et pourquoi ? Pour quelle raison. » a-t-il affirmé.