Bruxelles: voici le futur éclairage de la place Royale et des musées voisins

La rénovation de la place Royale elle-même, avec vaste élargissement des trottoirs actuels notamment, n’est pas encore programmée. Elle viendra dans un second temps. Car Beliris va d’abord procéder à une mise en lumière des bâtiments néoclassiques qui ceinturent la place ainsi que des musées directement voisins, qui forment un ensemble avec la place.

Concrètement, Beliris placera de nouvelles installations lumineuses sur les façades de la place Royale mais aussi sur celles de Bozar, de l’ancien hôtel Ravenstein (à côté de Bozar), du Musée des Instruments de Musiques (MIM) et sur celle des Musées Royaux des Beaux-Arts. La sculpture The Whirling Ear (ce qu’on appelle le mobile de Calder), en haut du Mont des Arts sera également mise en valeur. Et l’éclairage public dans l’escalier descendant de la rue Ravenstein à la rue Terarken sera remis à neuf.

Depuis la terrasse du MIM, avec la place Royale en contrebas. - Beliris

« Cela donne plutôt bien », estime Michel Van Roye (Quartier des Arts). Mais le secrétaire général de l’ASBL exprime tout de même un espoir. « Nous espérons que cet éclairage sera facile à entretenir. Je pense aux petites lumières autour des fenêtres en particulier. » Et puis, il émet une réserve aussi. « Il manque quelque chose à cette place. Quoi ? Le fait que toutes les façades soient peintes en même temps ! Les bâtiments de cette place appartiennent à 3 ou 4 propriétaires différents (Régie des bâtiments, fabrique d’église, Donation royale et Région bruxelloise) mais il n’existe pas encore de servitude imposant un entretien homogène. Il faudrait, par exemple, un règlement qui impose de repeindre toutes les façades en même temps (quel que soit leur propriétaire, donc). Sinon, prévoir un bel éclairage, c’est mettre la charrue avant les bœufs. Actuellement, c’est la façade du musée Bellevue qui est dans le plus mauvais état. »

Michel Van Roye. - Facebook

Concrètement, le futur éclairage devrait offrir des dispositifs plus légers qu’actuellement. Mais aussi la remise en état des lanternes et, bien sûr, la mise en place de LEDS sur l’ensemble de ces façades historiques. Le chantier est prévu en 2024 et le budget tourne autour de 470.000 euros, nous a précisé Beliris.