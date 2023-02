Élection Miss Belgique : la Disonaise, 3e dauphine témoigne de la soirée sous tension

Les filles ont été présentées en vidéo puis elles ont proposé une danse latino sur fond de salsa, après quoi il était déjà temps d’annoncer le top 22 dans lequel Kessia ne figurait malheureusement pas.

Puis est arrivé le moment souvent très attendu du grand public, à savoir le fameux défilé en bikini qui ensuite laissé place au top 15. Cécile en a fait partie.

Elle a eu la possibilité de s’exprimer face au public pour expliquer qu’elle fait du foot depuis qu’elle a 5 ans et demi et qu’elle évolue aujourd’hui en division 1. « J’ai envie de montrer qu’on peut faire rimer féminité et sport », explique-t-elle. Si elle avait été élue, elle aurait souhaité mettre son expertise d’architecte au profit des pays d’Afrique.

Menace écartée

La soirée a évidemment été compliquée pour tout le monde et le stress a probablement joué plus que d’habitude, après l’annonce de la menace terroriste. Les filles ont été confinées dans les coulisses pendant que la police fouillait la salle à la recherche d’armes ou d’explosifs.

Lire aussi Emilie Vansteenkiste est Miss Belgique 2023: quelques heures après son sacre, elle pose pour ses premières photos officielles, dont celles dans son bain! (photos)

Une fois la menace écartée, les finalistes ont pris la pose, backstage, avec un des chiens malinois intervenus lors des fouilles. Nos deux candidates figuraient d’ailleurs sur cette photo.

« Stressant »

« C’était une très belle soirée avec beaucoup d’émotion », confie Kessia. « On ne savait pas très bien ce qui se passait. Donc, les 5 premières minutes oui, ça a été un peu stressant mais ensuite ça a été ». Ce que confirme Cécile. « Pour nous, ça n’a pas trop été compliqué à gérer. On était dans les loges. On n’a pas vraiment ressenti ce stress-là. On a essayé de rester concentrée sur la soirée. On a été évacuée par l’arrière et on était en sécurité ».

Après un défilé à la façon des Anges de Victoria’s Secret, les résultats sont tombés. Émilie Vansteenkiste, 21 ans, d’Elewijt, étudiante en ergothérapie, est devenue la nouvelle Miss Belgique. Il y a 3 francophones dans le top 6, dont Cécile qui repart avec l’écharpe de troisième dauphine de Miss Belgique.

« J’espérais être dans le top 5 mais on était nombreuses et sur 15 candidates retenues, il faut encore avoir la chance d’être sélectionnée. Donc, cette place de troisième dauphine me fait plaisir, j’étais contente »,

conclut-elle.