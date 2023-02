Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces dernières semaines, via le bouton «Alertez-nous», plusieurs lecteurs ont prévenu la rédaction de La Nouvelle Gazette d’un problème au niveau des ascenseurs de la place de la Digue. « Ils sont inutilisables depuis le début de l’année au moins. Pour les personnes à mobilité réduite, c’est une catastrophe. Elles peuvent bien sûr emprunter le chemin pris par les voitures, mais cela s’avère très dangereux », dénonce l’un d’entre eux.

« La situation n’est pas idéale non plus pour les seniors. Je suis âgé d’une septantaine d’années et, pour ma part, j’ai choisi de prendre les escaliers. J’ai fini la volée très essoufflé », avance un autre.

Alors, comment est-ce possible pour un parking situé à un des endroits les plus animés du centre-ville et à quelques pas de la très commerçante rue de Dampremy ? Ce parking est géré, comme le stationnement payant en rue d’ailleurs, par la Régie Communale Autonome. Contacté par nos soins, son directeur Antoine Tanzilli reconnaît un sérieux problème.