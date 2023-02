De l’art à la franc-maçonnerie: la saison 2023 des Midis de l’Histoire namuroise débute ce 14 février

La saison des Midis de l’Histoire namuroise débute ce mardi 14 février à la Bourse de Namur. Au total, cinq conférences seront organisées jusqu’au 20 juin. De l’art à la franc-marçonnerie namuroise, il y en aura pour tous les goûts.

Le 14 février, Giuseppe Di Stazio présentera les oeuvres de Félicien Rops sous le prisme du genre. L’artiste namurois, amoureux des femmes, est surtout un observateur critique des mœurs de son temps. Si la notion de genre n’est définie qu’au siècle suivant grâce aux progrès de la psychologie et de la sociologie, il n’en reste pas moins qu’il était sensible à la condition et à l’image de la femme. L’œuvre de l’artiste témoigne de la construction des stéréotypes et des préjugés de genre au XIXe siècle.