La réforme fiscale dézinguée par Egbert Lachaert: «La grande réforme avec laquelle vous allez rendre les gens contents et avec laquelle vous prélevez moins d’impôts, c’est pour plus tard»

Au cours d’une interview accordée à Het Nieuwsblad, le président de l’Open Vld, Egbert Lachaert, collègue de parti du Premier ministre De Croo, avait déclaré que « la grande réforme avec laquelle vous allez rendre les gens contents – et avec laquelle vous prélevez moins d’impôts –, c’est pour plus tard ». Le président du parti libéral flamand a semblé enterrer la réforme fiscale que prépare le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V).

En outre, ces premières mesures doivent garantir que « les personnes qui font fonctionner ce pays en bénéficieront et n’en souffriront pas. » Dans le même temps, M. De Croo a mis en garde contre le fait qu’à l’occasion d’un tax shift, on se concentre toujours sur les personnes qui en bénéficient. Par définition, un tax shift réduit la charge fiscale pour certains mais augmente celle d’autres dont on tait le cas, a expliqué le Premier ministre.