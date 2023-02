300 Coccinelles Volkswagen ont paradé ce dimanche au Cinquantenaire à Bruxelles

La « Love Bugs Parade » voit défiler chaque année des centaines de voitures Coccinelles, le célèbre modèle de la marque Volkswagen, au Cinquantenaire à Bruxelles. Dimanche, la 14e édition de cet événement a de nouveau attiré de nombreux spectateurs et amateurs de cette automobile très reconnaissable, héroïne du film « The Love Bug », en français « Un amour de Coccinelle ».

Quelque 300 véhicules, du modèle original Coccinelle au nouveau modèle Beetle, en passant par le mythique minibus Combi Volkswagen, étaient rassemblés dimanche, dès 11h00, sur l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, devant Autoworld, le musée de l’automobile. Dès 14h00, les voitures se sont élancées, devant un parterre d’admirateurs, pour un rallye d’exhibition dans les rues de la capitale et dans le Brabant. La balade a conduit toutes ces « cox » vers le musée de Tervuren, Vossem, le Contact Center de D’Ieteren à Erps-Kwerps, puis les a ramenées vers Autoworld via Sterrebeek et l’avenue de Tervuren.