Attentat déjoué à Miss Belgique: Peter C., 46 ans, nie avoir voulu commettre un attentat, «il voulait simplement assister à l’élection avec la femme qui a été arrêtée avec lui»

C’est ce que rapporte son avocat Walter Van Steenbrugge. Le suspect a depuis été arrêté par le juge d’instruction de Bruges, qui le soupçonne de tentative d’assassinat terroriste.

L’homme originaire de Lommel a été arrêté à La Panne samedi vers 17h30. Selon le parquet fédéral, il avait probablement l’intention de commettre un attentat lors du concours de Miss Belgique. Ce spectacle s’est déroulé au théâtre Proximus de Plopsaland et a finalement commencé avec un retard de plus d’une heure. Peter C. était en possession de deux armes à feu et d’un gilet pare-balles.