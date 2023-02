Attention, c’est le retour de la circulation dans un sens entre Maison-Bois et le Laboru

C’est un retour dont les automobilistes fréquentant Verviers se seraient bien passés. À partir de ce lundi 13 février, la circulation sera à nouveau autorisée dans un seul sens entre Maison-Bois et le Laboru.

Depuis la fin décembre, on y roule à nouveau dans les deux sens, mais on savait que cette réouverture était temporaire, qu’il faudrait à nouveau fermer la circulation pour finaliser la réfection de la voirie entre les deux ronds-points. Pour rappel, ce chantier du SPW consiste à allonger la ligne de bus 706, à refaire la voirie, à aménager un cheminement cyclo-piéton et à réaliser un parking de covoiturage. L’AIDE intervient aussi pour l’égouttage.