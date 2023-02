D1B | Virton a montré un meilleur visage mais s’est encore incliné face à Genk

Genk : Penders, Al Mazyani, Et-Taïbi, Didden, Rommens, Van De Perre, Bangoura, Beniangba, Toma (88e Rotundo), John, Yayi Mpie.

Cartes jaunes : Rommens, Albanese, Bourdin.

Arbitre : J. Vermeire.

Assistance : 1333.

Première sortie ce dimanche pour le Virton à la sauce José Jeunechamps. Face à leur plus proche concurrent les Gaumais n’avaient déjà pas droit à l’erreur à domicile. Pour son premier onze de base, le coach liégeois a opéré quelques changements. Ainsi, Arne Cassaert, pas repris en 2023 par Bracconi, était de retour sur le terrain d’entrée de jeu. Pelé Mboyo a de son côté fêté sa première titularisation. C’est Remy, blessé, qui a cédé sa place en défense alors que Khemais ne figurait même pas sur la feuille de match. Dans le secteur offensif, c’est Albanese qui a fait les frais des choix du coach. On notera aussi la première sélection de Sylla présent sur le banc.

D’entrée de jeu, les jeunes Limbourgeois monopolisaient le ballon. Si bien qu’au quart d’heure ils affichaient 78 % de possession de balle. Toutefois, tout cela restait assez stérile. La première petite possibilité était même pour les Gaumais quand sur un dédoublement, Augemon servait Bourdin. Son centre arrivait à Mboyo qui ne parvenait pas à rabattre sa tête. Quelques minutes plus tard, c’est Rommens qui a alerté Vincensini après une infiltration réussie dans le rectangle.

Virton a ensuite équilibré les débats et les deux équipes ne parvenaient plus à alerter les gardiens. Lentement mais sûrement l’Excel a pris le contrôle des débats. Les hommes de José Jeunechamps ont alors mis beaucoup plus de pression sur Genk et ont terminé la mi-temps en boulet de canon.

Virton rate le coche

Les locaux auraient alors dû faire la différence avant de rentrer aux vestiaires. À la 41e, Aguemon a faussé compagnie à son défenseur, il est rentré dans le rectangle et a parfaitement centré en retrait au point de penalty où se trouvait Dudouit. Malheureusement pour Virton, la frappe du joueur français n’a pas trouvé le cadre. Deux minutes plus tard, Aguemon récidive mais tente cette fois sa chance, dans le petit filet. Dans la foulée, Doué a récupéré le cuir au milieu de terrain avant de servir Mboyo. L’attaquant a parfaitement écarté pour Abdallah dont la frappe enroulée a flirté avec le montant.

L’Excel est revenu des vestiaires avec un changement. Duduoit n’est pas remonté sur la pelouse, Mabella a pris sa place. L’ancien attaquant du Racing a été le premier à se signaler quand, bien servi par Mboyo, il a vu sa tentative contrée par la défense. Dans la foulée, Beniangba a bien conservé le ballon dans le rectangle gaumais malgré la présence de Droehnle et Bourdin. Il arrive à pivoter et enroule parfaitement au ras du poteau (0-1).

Mauvaise opération

Virton a donc logiquement commencé à pousser pour tenter de renverser la vapeur. Les Gaumais ont mis une grosse pression sur l’arrière-garde limbourgeoise, sans toutefois se créer énormément de grosses possibilités. En contre, John pensait faire le break à la 74e mais le juge de ligne avait levé son drapeau.

Du côté de Virton Aguemon a vu Penders s’interposer en deux temps sur sa tentative (81e). Mais le plus frustrant était encore à venir. À la 85e minute, Masangu reprenait de la tête un corner d’Albanese mais Penders sortait un réflexe du pied. Dans les arrêts de jeu, un coup franc de Droehnle était rabattu de la tête par Sylla sur Aguemon mais sa frappe était contrée par le torse de Penders. Une poignée de secondes plus tard, Cassaert reprenait un ballon mal repoussé par le keeper mais, cette fois, c’est un tacle d’Et-Taïbi à même la ligne qui a privé l’Excel de l’égalisation.