Séismes meurtriers en Turquie et en Syrie: 15 Belges n’ont pas encore pu être contactés

Vendredi, ce nombre était de 24 (23 en Turquie et 1 en Syrie). Un peu plus de 230 Belges côté turc et une cinquantaine côté syrien sont enregistrés via les postes diplomatiques belges ou la plateforme en ligne Travellers Online. Jusqu’à présent, aucune victime, blessée ou décédée, n’est à déplorer.

Pour les personnes qui manquent encore à l’appel, il a été demandé aux consulats honoraires de vérifier les dernières adresses connues et de mener une enquête de terrain. En Belgique, les polices locales cherchent aussi à contacter des Belges qui seraient sans nouvelles de proches présents dans les régions frappées par les séismes.