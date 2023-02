D1A: un Standard réduit à dix battu à domicile par Courtrai (0-2)

Le Standard a été battu à domicile par Courtrai (0-2) lors de la 25e journée du championnat de Belgique de football, dimanche à Sclessin. Trop peu souvent dangereux offensivement et réduit à dix en fin de match, le club liégeois a manqué l’occasion de s’approcher du top 4, synonyme de qualification pour les playoffs I.

Malgré les montées de Canak et Emond peu avant ce premier but, le Standard a perdu le fil de ses idées au gré des minutes. Les hommes de Ronny Deila ont perdu tout espoir d’inverser la tendance à l’entame du sprint final quand Lothar D’hondt a désigné le point de pénalty et brandi une carte rouge à Kostas Laifis pour un tirage de maillot sur Faiz Selemani, qui s’est fait justice lui-même (0-2, 84e).