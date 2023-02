Georges Gilkinet et la coprésidente d’Ecolo, Raja Maouane à la rencontre des étudiants en gare d’Arlon (Vidéos)

À l’occasion de leur traditionnelle « Saint Valentrain », les membres d’Ecolo ont souhaité quelque peu innover cette année en venant à la rencontre des étudiants. C’est donc en gare d’Arlon qu’ils se sont rendus, point de départ de tout trajet vers les villes estudiantines.

de videos

25 euros par mois pour être debout

Des trajets, malheureusement, toujours aussi compliqués. Chiara est étudiante en Bac 2 à Louvain-la-Neuve, et pour elle, c’est chaque semaine la même galère. « Le vendredi soir, jusqu’à Namur on est debout, et puis ça va un peu mieux. J’ai une amie qui habite Martelange et qui va venir prendre le train ici, à Arlon, pour être sûre d’avoir une place parce qu’en partant d’Arlon c’est presque sûr d’avoir une place, mais si on démarre de Libramont, c’est fini… Je paye 25 euros par mois pour rester debout la moitié du temps, c’est pas dingue… Je prends toujours le train de 16h36 parce que pour celui de l’heure après, il y a encore plus de monde. »