Tarkan ferme ses restaurants Steak House & Bar du Bultia à Gerpinnes et de La Louvière: «Les coûts ont explosé, nous fermerons après notre service de Saint-Valentin, mais je reviendrai»

Comme pour beaucoup d’autres restaurateurs, la crise actuelle était sur le point de mettre à genoux Tarkan, le célèbre patron des restaurants Steak House & Bar’s. Ce dernier a décidé de prendre les devants, en fermant ses restaurants de Gerpinnes, La Louvière et Ciney.

« J’ai décidé de partir avec honneur, en ne mettant pas mes propriétaires dans l’embarras, ni mes employés. Je ne pouvais tout simplement plus payer mes charges, alors, j’arrête. J’ai tout tenté pour rester en vie, mais ce n’est plus possible à l’heure actuelle », explique le cow-boy.