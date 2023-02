Unique à Hannut: depuis 25 ans, Géraldine joue du piano lors des mariages civils à l’hôtel de ville, «c’est bien plus convivial qu’un lecteur CD...» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous cherchez Géraldine Fauville, elle doit certainement être derrière son piano. Depuis maintenant 25 ans, cette institutrice maternelle se dévoue corps et âme (et doigts !) pour rendre les mariages civils de la commune de Hannut… inoubliables ! « C’est une tradition hannutoise vieille comme le monde, explique-t-elle. Nous avons toujours eu une pianiste pour accompagner les mariages civils, c’est bien plus convivial qu’un lecteur CD. »