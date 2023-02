Horreur à Lincent: les deux teckels d’Arthur tués par un molosse sans laisse, «il a plongé sur mes chiens et était incontrôlable, une scène abominable!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour Arthur Leloux, 73 ans, c’était une journée des plus ordinaires. Depuis des années, le Lincentois a pour habitude de sortir promener son teckel et celui de sa compagne, Pacha (7) et Jazz (9). « J’avais les deux chiens à la maison et je les sors tous les jours pour qu’ils se dégourdissent les pattes. Je les tiens toujours en laisse, avec une double sangle, précise-t-il. On n’est jamais trop prudent. »

Les deux teckels s’entendaient à merveille. - D.R.

« Une scène d’horreur »

Cette promenade journalière est rapidement devenue un véritable rituel pour Arthur et ses deux teckels. « C’est toujours le même parcours. On fait le tour du village, ça doit être une balade d’un kilomètre à tout casser mais c’est suffisant pour que les chiens soient contents », enchérit-il.

Mais vendredi passé, le trio s’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.