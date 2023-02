Ils ont testé les premières balades FromaGeer: «Une expérience atypique et dépaysante à deux pas de chez nous»

Originaires de Braives, Christine et ses voisins forment un groupe d’amis de huit personnes et sont comme cul et chemise. « On a déjà fait les 400 coups, plaisante Christine. On est déjà allé tous ensemble à Blegny-Mine, à Cracovie et prochainement, on s’envolera pour Prague. On adore se retrouver. »

